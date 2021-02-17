Тагильчане смогут встретиться и пообщаться с актерами драмтеатра на Демидовской даче

В связи с 75-летием Нижнетагильского драмтеатра. Худрук культурного заведения Игорь Булыгин представит проект творческих встреч. Мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству театра драмы и музея «Демидовская дача».
Весной 2021 года планируется провести пять встреч гостей музея и артистов драмтеатра. Отмечается, что в стенах музея посетители смогут пообщаться с актерами на любые темы.
Вы услышите театральный байки и советы актрис о секретах красоты, узнаете о театральном «закулисье», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
20 февраля в 16.00 пройдет презентация мероприятия по адресу Красноармейская, 5а.