За добровольную сдачу патронов тагильчанин получит 1500 рублей (ФОТО)

Отец 35-летнего тагильчанина умер в прошлом году, и родственники сразу сдали его ружье в полицию. Оказалось, что в квартире хранились ещё и патроны. Их тагильчанин обнаружил недавно, когда делал генеральную уборку. Всего он нашел 58 целых патронов, а также много частей патронов: капсюли, гильзы, 250 грамм пороха. Тагильчанин решил сообщить о находке в полицию, так как он не был охотником и не имел разрешения на хранение боеприпасов.