За добровольную сдачу патронов тагильчанин получит 1500 рублей (ФОТО)
На днях в 16-й отдел полиции обратился добросовестный тагильчанин, который пришел, чтобы сообщить о хранящихся у него в квартире патронах. Они остались от его отца-охотника.
Отец 35-летнего тагильчанина умер в прошлом году, и родственники сразу сдали его ружье в полицию. Оказалось, что в квартире хранились ещё и патроны. Их тагильчанин обнаружил недавно, когда делал генеральную уборку. Всего он нашел 58 целых патронов, а также много частей патронов: капсюли, гильзы, 250 грамм пороха. Тагильчанин решил сообщить о находке в полицию, так как он не был охотником и не имел разрешения на хранение боеприпасов.
На место приехал участковый уполномоченный, забрал боеприпасы и отправил их на исследование в экспертно-криминалистический отдел полиции Нижнего Тагила.
За добровольную выдачу патронов тагильчанина ожидает вознаграждение. Он получит порядка полутора тысяч рублей. А полиция Нижнего Тагила продолжает борьбу с нелегальным оружием.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru