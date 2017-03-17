Поэтическая акция «Незавершимые стихи» состоится в Нижнем Тагиле во Всемирный День Поэзии (ФОТО)

Возможен также приезд Сергея Данилова (автора текстов и френд-исполнителя группы «Сансара»), но его участие вживую пока под вопросом, -- поделился с журналистом TagilCity.ru один из организаторов акции – руководитель отделения сценических искусств - Алексей Миронов.