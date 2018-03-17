10 творческих коллективов Нижнего Тагила выступят 18 марта в ЦК и И НТМК
17 марта, 16:05Свободное время
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Большой праздник, который пройдет 18 марта в 11:00 в Центре культуры и искусства НТМК, для тагильчан подготовили творческие коллективы Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 марта в Центре культуры и искусства НТМК выступят коллективы Нижнего Тагила: хор «Родная песня», шоу-балет «Альянс», а также фольклорный ансамбль «Подковушка» и арт-проект «Танц-артерия». Помимо этого, жителей Нижнего Тагила ждет выступление воспитанников студии вокала «Паприка», студии танца «Victory Dance», балетной школы «Реверанс» и театральной студии «Мельпомена».
Завершится праздничая программа выступлением эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» и хора ветеранов ДК им. И.В. Окунева.
Вход свободный.
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