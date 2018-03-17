10 творческих коллективов Нижнего Тагила выступят 18 марта в ЦК и И НТМК

18 марта в Центре культуры и искусства НТМК выступят коллективы Нижнего Тагила: хор «Родная песня», шоу-балет «Альянс», а также фольклорный ансамбль «Подковушка» и арт-проект «Танц-артерия». Помимо этого, жителей Нижнего Тагила ждет выступление воспитанников студии вокала «Паприка», студии танца «Victory Dance», балетной школы «Реверанс» и театральной студии «Мельпомена».