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Концерты коллективов худсамодеятельности пройдут 18 марта в п. Черемшанка и Евсюниха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Концерты коллективов худсамодеятельности пройдут 18 марта в п. Черемшанка и Евсюниха

17 марта, 20:05Свободное время
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