Праздничная программа 18 марта пройдет в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
17 марта, 14:05Свободное время
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В Нижнем Тагиле 18 марта во Дворце культуры «Юбилейный» пройдет праздничная программа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начало программы в 11:00. Тагильчане смогут увидеть выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.
С 12:00 пройдет концерт, на котором выступят коллективы ДК «Юбилейный», а также коллективы студии «Флай», ансамбль песни и танца «Белая Черемушка», хореографический ансамбль «Родничок», группа «Джинсовый кот».
В завершение праздника юные тагильчане смогут посмотреть спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол.
Вход на мероприятие свободный.
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