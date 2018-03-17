Праздничная программа для жителей Дзержинского района Нижнего Тагила пройдет 18 марта

Во Дворце культуры им. И.В. Окунева 18 марта выступят оркестры Нижнетагильской филармонии «Тагильские гармоники» и «Демидов-камерата». Начало в 12 часов.

Детская юношеская спортивная школа № 2 на Свердлова, 23а 18 марта также будет принимать гостей. Там с 13 до 14 часов пройдет концерт «Тагильских незабудок».

В ДК п. В. Сухоложский по улице Краснофлотская, 28 в 12:00 пройдет концерт «Мы гордимся страной», мероприятие продолжится мульт-праздником «Дорогой добра!».

Вход на все мероприятия свободный.