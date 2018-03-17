Праздничная программа пройдет в 2 ДК Тагилстроевского района Нижнего Тагила 18 марта
17 марта, 15:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила 18 марта администрацией города запланирован ряд праздничных мероприятий. Одно из них пройдет в ДК Железнодорожников, а второе - во «Дворце национальных культур».
Сюжеты: Нижний Тагил
Во «Дворце национальных культур» праздничное мероприятие начнется в 11:00 детским спектаклем «Привет мартышке». Затем зрителей ждет выступление творческих коллективов «ДНК» и хора ветеранов ДК им. И.В. Окунева.
С 17:00 до 18:00 на сцене дворца выступят актеры Молодежного театра со спектаклем для детей «Три поросенка».
В ДК Железнодорожников с 13:00 тагильчан будут радовать выступлениями артисты студии вокала «Золотой апельсин», шоу-балета «Экспрессия» и ансамбля «Тагильские незабудки» «ДНК».
Завершиться концертная программа выступлением ансамбля русских народных инструментов «Рябинка».
Вход на мероприятия свободный.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей