Творческие коллективы Нижнего Тагила выступят на сцене ФКП «НИИМ» 18 марта
17 марта, 12:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В это воскресенье, 18 марта, в ФКП «Нижнетагильском институте испытания металлов» по улице Гагарина, 15 пройдет праздничная программа, на которую смогут прийти все желающие.
Праздник начнется в 11:00. Тагильчан ждет концертная программа с участием хора «Уральский малахит» и выступление танцевальных коллективов ФКП. Также в концерте примут участие коллективы Детской школы искусств № 2.
Для юных зрителей будет показан спектакль Нижнетагильского драматического театра «Принцесса и горошина».
Вход свободный.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей