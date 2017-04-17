Российские музеи и театры защитят от скандальных выходок агрессивной общественности
17 апреля 2017, 11:10Свободное время
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Общественно-культурные объекты в России хотят уберечь от нападок агрессивных граждан изменениями в законе «О защите высокозначимых нравственных ценностей».
Специальная комиссия межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России утвердила нормы, касающиеся учреждений культуры.
Нововведение предусматривает административное наказание для нарушителей правил поведения в учреждениях культуры, на территории исторических и национальных памятников, в религиозных учреждениях.
Составленный ОП РФ документ будет направлен в Госдуму до конца весны. Утвержденная концепция закона фактически предполагает распространение норм закона «О защите чувств верующих» на светские объекты, сообщает газета «Известия».
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