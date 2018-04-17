Более 6 тысяч заявлений на отдых в загородных лагерях подано в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Прием заявлений на летний отдых детей в загородных лагерях завершен. На сегодняшний день идет выдача путевок. Свой летний отдых ученики проведут в девяти муниципальных загородных лагерях.

В этом году было подано более 6 тыс. заявлений на 5 тыс. мест. Поэтому, как и в прошлые годы, путевки выдают согласно электронной очереди. По законодательству первоочередное право на получение мест в лагере принадлежит детям из льготных категории семей, остальным семьям путевки выдаются согласно дате и времени подачи заявления, сообщает «Тагил-ТВ».