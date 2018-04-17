Нижнетагильские четвероклашки научились мастерить книгу своими руками (ФОТО)

12 апреля учащиеся 4 класса школы №7 Нижнего Тагила приняли участие в мастер-классе по созданию собственной книги от Евгении Нестеровой - автора оригинальных, удивительных книжек, которые она изготовила, оформила и написала сама.

Вначале ребята узнали, что изготовление книги начинается с определения формата и содержимого, принятия решения об использовании иллюстрации. Затем на практике смогли пройти путь от писателя до издателя. Кто-то написал о cвоём доме, родной стране, кто-то сделал букварь для младшего брата, были и авторы собственных стихов и рассказов.