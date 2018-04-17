НМУ ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 19 апреля

С 20 часов 17 апреля по 20 часов 19 апреля в течение двух суток на территории округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические изменения: условия, не подходящие для рассеивания в воздухе вредных примесей. Этим метеоусловиям объявлена первая степень опасности.