79 заявок подано для участия в фестивале «Возьмёмся за руки, друзья…»

Фестиваль, который посвящен барду Булату Окуджаве, пройдет 11-12 мая. Исполнители, заявившиеся для участия в конкурсе, исполнят песни барда, а также произведения собственного сочинения.

Всего 79 заявок было принято организаторами конкурса. Среди участников авторы-исполнители, вокальные ансамбли и любительские театры.

Впервые в этом году в фестивале примут участие исполнители в возрасте от 14 до 17 лет.