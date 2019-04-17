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79 заявок подано для участия в фестивале «Возьмёмся за руки, друзья…»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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79 заявок подано для участия в фестивале «Возьмёмся за руки, друзья…»

Сегодня, 19:35Свободное времяФото: Центральная городская библиотека
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