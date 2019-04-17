79 заявок подано для участия в фестивале «Возьмёмся за руки, друзья…»
Сегодня, 19:35Свободное времяФото: Центральная городская библиотека
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VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…» пройдет в Нижнем Тагиле в шестой раз. Для участия в конкурсе подано 79 заявок, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фестиваль, который посвящен барду Булату Окуджаве, пройдет 11-12 мая. Исполнители, заявившиеся для участия в конкурсе, исполнят песни барда, а также произведения собственного сочинения.
Всего 79 заявок было принято организаторами конкурса. Среди участников авторы-исполнители, вокальные ансамбли и любительские театры.
Впервые в этом году в фестивале примут участие исполнители в возрасте от 14 до 17 лет.
В этом году Булату Окуджаве исполняется 95 лет. На фестиваль в Нижний Тагил была приглашена вдова поэта, однако из-за загруженности в связи с подготовкой мероприятий в музее в Переделкино, она не сможет приехать.
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