На улице Екатеринбурга нарисовали печенегов
Сегодня, 16:37Свободное времяФото: «a11c1ear»/ Street Art Hunter
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В Екатеринбурге на улице Пирогова, 3 появился уличный арт, так или иначе связанный с пандемией коронавируса. Его автор — художник с псевдонимом «a11c1ear», рассказывает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Новый стрит-арт носит название «Пока все на карантине, на улицы Екатеринбурга наконец-то вернулись печенеги и половцы». Его фотографии выложили в сообществе Street Art Hunter.
Рисунок сделан под впечатлением фразы президента Владимира Путина во время обращения к гражданам.
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия,сказал президент в своей речи.
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Фото: «a11c1ear», Street Art Hunter
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