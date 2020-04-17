На улице Екатеринбурга нарисовали печенегов

Новый стрит-арт носит название «Пока все на карантине, на улицы Екатеринбурга наконец-то вернулись печенеги и половцы». Его фотографии выложили в сообществе Street Art Hunter.

Рисунок сделан под впечатлением фразы президента Владимира Путина во время обращения к гражданам.

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия,сказал президент в своей речи.