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Поисковики нашли под Нижним Тагилом останки двух советских летчиков (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поисковики нашли под Нижним Тагилом останки двух советских летчиков (ФОТО)

17 мая 2016, 16:40Свободное времяТимофей Данилов
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