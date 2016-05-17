Поисковики нашли под Нижним Тагилом останки двух советских летчиков (ФОТО)
В минувшие выходные специалисты свердловского отделения ДОСААФ и Русского географического общества совершили экспедицию памяти в район горы Старик-камень. Главной целью участников стала установка памятного креста на месте гибели экипажа самолета Ли-2, который разбился 73 года назад.
Останки воздушного судна случайно обнаружил еще в августе прошлого года тагильчанин Александр Потеев. Вместе с семьей он приехал на Старик-камень, чтобы показать живописные места, которые любил с детства. Найдя разбившийся самолет, любопытный мужчина стал постепенно восстанавливать его историю.
А в этом году уже поисковики совершили экспедицию на место крушения. На склоне горы на площади в 500 метров были разбросаны пара двигателей, редуктор, шасси и множество кусков фюзеляжа. Но самое главное, исследователи обнаружили несколько фрагментов человеческих черепов. Предполагается, что они принадлежат двум пилотам самолета Ли-2. Это советское воздушное судно предназначалось для перевозки военных и имущества.
ФОТО: сайт 66.ru
После экспертизы артефакты передали в областной музей. По словам членов экспедиции, впереди у них еще много работы: нужно установить личности советских летчиков, выяснить причину падения самолета и его миссию.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru