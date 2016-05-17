Поисковики нашли под Нижним Тагилом останки двух советских летчиков (ФОТО)

Останки воздушного судна случайно обнаружил еще в августе прошлого года тагильчанин Александр Потеев. Вместе с семьей он приехал на Старик-камень, чтобы показать живописные места, которые любил с детства. Найдя разбившийся самолет, любопытный мужчина стал постепенно восстанавливать его историю.

А в этом году уже поисковики совершили экспедицию на место крушения. На склоне горы на площади в 500 метров были разбросаны пара двигателей, редуктор, шасси и множество кусков фюзеляжа. Но самое главное, исследователи обнаружили несколько фрагментов человеческих черепов. Предполагается, что они принадлежат двум пилотам самолета Ли-2. Это советское воздушное судно предназначалось для перевозки военных и имущества.

После экспертизы артефакты передали в областной музей. По словам членов экспедиции, впереди у них еще много работы: нужно установить личности советских летчиков, выяснить причину падения самолета и его миссию.