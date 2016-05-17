В Нижний Тагил приезжает кино из страны восходящего солнца

По мнению заведующего отделом кино «Красногвардейца» Виталия Скорева, в последнее время зрителям за 30 нечего посмотреть в кинотеатрах. Ведь большинство картин сегодня ориентированы на тинэйджеров. А азиатский кинематограф – самобытен и привлекает любителей авторского кино.

В отличие от суетливых европейских и голливудских блокбастеров, которые словно списаны друг с друга, японцы снимают очень медлительное кино. Зачастую камера вообще не двигается.

Тагильчанам пришлось по нраву японское киноискусство. Например, на закрытии фестиваля в прошлом году был настоящий аншлаг – некоторым даже не хватило мест в зрительном зале.

В этот раз тагильские кинолюбители смогут посмотреть и коммерческие, и авторские фильмы. В программу фестиваля включены такие киноленты, как «Сон в летнюю ночь», «Счастливый полет» и «Девочки-каллиграфы».

Фестиваль стартует в 6 часов вечера. На открытии будут проведены мастер-классы по японскому рукоделию. Кроме того, в зрительном зале пройдет показ кимоно, а искусствовед Ольга Акименко познакомит горожан с особенностями японского костюма. Наконец, в фойе кинотеатра состоятся тематические экспозиции фотографий и картин с острова Ципангу.