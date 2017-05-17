5 372 путёвки будут предоставлены на отдых в лагерях детям из Нижнего Тагила

Отмечается, что одной из особенностей отдыха в 2017 году станет возможность доставки детей до места на семейном транспорте. По мнению организаторов, это отличный повод для того, чтобы родители лично проверили условия отдыха своего ребёнка. Для тех, кто не сможет добраться с родителями на личном транспорте, будет организован автобус.