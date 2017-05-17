Праздник для читающих семей прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)
17 мая 2017, 10:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке прошел праздник для читающих семей города. На мероприятие пришли более 30 семей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Любовь к чтению в этих семьях передается из поколения к поколению. На праздник пришли не только дети с родителями, но даже бабушки и дедушки.
Каждая семья презентовала свою любимую книгу. Некоторые показали художественные номера. Среди любимых книг были отмечены рассказы про животных, детские книги и Библия.
Все участники получили грамоты и дипломы, а музыкальное сопровождение вечера организовала студия «Элегия».
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