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Собаку отобрали в ветеринарном кабинете у жительницы Нижнего Тагила: законно или нет? (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собаку отобрали в ветеринарном кабинете у жительницы Нижнего Тагила: законно или нет? (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая 2017, 16:40Свободное времяДенис Таратонов
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