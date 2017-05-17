Социальная сеть «Одноклассники» поддержала украинских артистов и включила их клипы и песни в список рекомендуемых
17 мая 2017, 17:20Свободное время
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После новостей о блокировке соцсеть «Одноклассники» решила поддержать популярных украинских музыкантов и включить их в список рекомендуемых видеороликов и аудиосборников.
Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут увидеть контент украинских музыкальных групп и певцов в разделе популярных исполнителей. Таким образом, среди интересных сборников в плей-листе «Там, де нас нема» будут представлены такие исполнители и музыкальные группы, как «Океан Эльза», Иван Дорн, «Грибы», Monatik, 5’nizza и другие.
На видеовитрине «Одноклассников» будут отображены музыкальные клипы Веры Брежневой, Ани Лорак, группы «Время и Стекло» и других популярных артистов украинского происхождения.
Музыкальный топ рекомендуемых видеороликов будет формироваться с помощью алгоритма, поэтому разные пользователи смогут увидеть разные клипы.
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