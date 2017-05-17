Социальная сеть «Одноклассники» поддержала украинских артистов и включила их клипы и песни в список рекомендуемых

Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут увидеть контент украинских музыкальных групп и певцов в разделе популярных исполнителей. Таким образом, среди интересных сборников в плей-листе «Там, де нас нема» будут представлены такие исполнители и музыкальные группы, как «Океан Эльза», Иван Дорн, «Грибы», Monatik, 5’nizza и другие.