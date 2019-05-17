«Горячая линия» по переходу на цифровое ТВ начала работу в Свердловской области
Сегодня, 14:11Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области начала работу «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ, задать вопросы можно по телефону 8-800-250-89-60, сообщает «Областная газета».
Звонок на «горячую линию» является бесплатным. Консультанты объяснят свердловчанам, какое оборудование необходимо для перехода на «цифру», помогут настроить прием сигнала, дадут информацию о социальной поддержке для льготных категорий граждан, а также помогу подать заявку на помощь волонтера в подключении цифрового вещания.
Горячая линия работает в будни с 9 до 18 часов. С 3 июня, когда начнется переход на «цифру», график работы изменится, операторы будут принимать звонки с 8 до 22 часов.
Абоненты также могут обратиться на федеральную «горячую линию» по номеру 8-800-220-20-02. Помимо этого, получить полную информацию о переходе на цифровое ТВ можно на официальном сайте.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей