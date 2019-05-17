«Горячая линия» по переходу на цифровое ТВ начала работу в Свердловской области

Звонок на «горячую линию» является бесплатным. Консультанты объяснят свердловчанам, какое оборудование необходимо для перехода на «цифру», помогут настроить прием сигнала, дадут информацию о социальной поддержке для льготных категорий граждан, а также помогу подать заявку на помощь волонтера в подключении цифрового вещания.

Горячая линия работает в будни с 9 до 18 часов. С 3 июня, когда начнется переход на «цифру», график работы изменится, операторы будут принимать звонки с 8 до 22 часов.