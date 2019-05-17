Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет на месте пикетов
В Екатеринбурге основная площадка Ural Music Night разместится у Театра драмы, организаторы сообщают, что не планируют менять традиционное место расположения из-за пикетов, пишет портал Е1.
Главная площадка фестиваля, который пройдет 28 июня, разместится на Октябрьской площади рядом с фонтаном на набережной реки Исеть. Там четыре дня проходили пикеты противников строительства Храма святой Екатерины. Организационный комитет музыкального мероприятия считает, что начало строительства и пикеты не повлияют на проведение мероприятия.
Конфликт в районе Октябрьской площади не помешает проведению концерта. Но я надеюсь, что вскоре, а к 28 июня точно, всем сторонам удастся прийти к консенсусу,сказал корреспондентам Е1 организатор фестиваля Евгений Горенбург.
Хедлайнером фестиваля станет группа Brainstorm, которая выйдет на сцену у Театра драмы в 02.00.
По подсчетам организаторов, в этом году площадки фестиваля соберут более 250 тысяч горожан и гостей Екатеринбурга.
Напомним, что 16 мая в СМИ появилась информация о том, что общегородской школьный выпускной, который планировали объединить с «Уральской ночью музыки», не состоится из-за пикетов вокруг строительства Храма-на-Драме.