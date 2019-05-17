Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет на месте пикетов

Главная площадка фестиваля, который пройдет 28 июня, разместится на Октябрьской площади рядом с фонтаном на набережной реки Исеть. Там четыре дня проходили пикеты противников строительства Храма святой Екатерины. Организационный комитет музыкального мероприятия считает, что начало строительства и пикеты не повлияют на проведение мероприятия.

Конфликт в районе Октябрьской площади не помешает проведению концерта. Но я надеюсь, что вскоре, а к 28 июня точно, всем сторонам удастся прийти к консенсусу,сказал корреспондентам Е1 организатор фестиваля Евгений Горенбург.

Хедлайнером фестиваля станет группа Brainstorm, которая выйдет на сцену у Театра драмы в 02.00.

По подсчетам организаторов, в этом году площадки фестиваля соберут более 250 тысяч горожан и гостей Екатеринбурга.