Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Представитель России на международном вокальном конкурсе «Евровидение» в Израиле Сергей Лазарев вышел в финал, сообщают «Новые известия».
В финале представитель России сразится с конкурсантами из Северной Македонии, Азербайджана, Мальты, Швейцарии, Дании, Норвегии, Албании, Швеции, Нидерландов, Сербии, Кипра, Израиля, Германии и других стран. Трансляция финала состоится 18 мая. Всего в финале выступят 20 исполнителей. Сергей Лазарев исполнит песню «Scream».
Согласно жеребьевке перед Лазаревым выступят представители Мальты, Албании, Чехии и Германии.
Сергей Лазарев ранее уже представлял Россию на «Евровидение», однако не получил ожидаемых оценок от конкурсного жюри. Представитель певца Филипп Киркоров тогда сообщил, что низкие оценки связаны с напряженной политической обстановкой.
Сейчас букмекерские конторы прогнозируют певцу четвертое место. Наиболее высокие шансы занять первое место, по мнению букмекеров, у представителя Нидерландов, на втором месте — конкурсант из Швеции, третье место, по прогнозам экспертов, должен занять певец из Франции.