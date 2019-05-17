Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

В финале представитель России сразится с конкурсантами из Северной Македонии, Азербайджана, Мальты, Швейцарии, Дании, Норвегии, Албании, Швеции, Нидерландов, Сербии, Кипра, Израиля, Германии и других стран. Трансляция финала состоится 18 мая. Всего в финале выступят 20 исполнителей. Сергей Лазарев исполнит песню «Scream».

Согласно жеребьевке перед Лазаревым выступят представители Мальты, Албании, Чехии и Германии.

Сергей Лазарев ранее уже представлял Россию на «Евровидение», однако не получил ожидаемых оценок от конкурсного жюри. Представитель певца Филипп Киркоров тогда сообщил, что низкие оценки связаны с напряженной политической обстановкой.