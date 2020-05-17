«Сумеречные экскурсии» и пуф-кильки: как прошла «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» акция началась с приветствия директора Эльвиры Меркушевой. На странице музея во «ВКонтакте» все желающие могли поделиться историей о герое своей семьи, смастерить шапку Будёновку, отгадать загадки.

В постах запустили игру «Страшилки», где предложили пользователям дорассказать страшные истории, связанные с музеями и экспонатами.

Также зрителям было предложено посетить различные онлайн-лекции и экскурсии. В instagram и во «ВКонтакте» прошла экскурсия «Путешествие по музею-заводу». На facebook вместе с одним из авторов экспозиции «Память о войне» можно было пройтись по залам одноименной выставки и узнать истории реликвий времен Великой Отечественной войны.

На лекции «От Советского Информбюро» рассказали, как обеспечивали связь на фронте и насколько важны были радиоретрансляторы в тылу. Все желающие могли узнать, что такое пуф-кильки и получили видео-рецепт этого блюда.

Не выходя из дома, тагильчане смогли отправиться в музей «Лисьегорская башня», при этом зрителям предложили прослушать экскурсию с закрытыми глазами. Сотрудники музея познакомили участников акции с музыкальными механизмами и устройствами прошлых веков и предложили прослушать пластинки с песнями военных лет.

Кроме того, в рамках акции прошли мини-лекция «Страшные экспонаты» и серия «сумеречных» мини-экскурсий о загадочных экспонатах музея, а также зрителей познакомили с экспонатами, которые скрыты от глаз.

В instagram в stories был размещен квест о Нижнем Тагиле. На вопросы о городе можно было ответить прямо там же.

Артисты Нового молодежного театра показали отрывки из спектакля «Василий Теркин».

В Facebook музей запустил серию публикаций с фотографиями, на которых изображен Нижний Тагил в годы войны, также там размещена серия публикаций, рассказывающих о плакатах военных лет, об экспонатах и экспозициях музея, о том, как обеспечивали связь на фронте. Здесь же опубликованы письма, которые солдаты писали с фронта домой, сотрудники музея рассказали о приемнике Геринга и Висиме в годы ВОВ. На этой же площадке показали фильм «Город N» об истории Нижнего Тагила и фильм телеканала «Культура» «Тагильская находка».

В рамках бесед в ZOOM рассказали о том, что делает предмет музейным и о трудностях его описания, о народном творчестве и кинематографе в военные годы, питании солдат и судьбе участника I Мировой войны тагильчанина Алексея Ветошкина.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств с раннего утра предложил принять участие в программе для детей. На странице во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на Facebook делали танк из картона, открытку ко Дню Победы и коллаж. Также детям предложили пройтись по выставке «Грозно грянула война» и ответить на вопросы викторины, рассказали о наградной системе Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, также предложив затем ответить на вопросы.

Видео Видео: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

На протяжении всего дня в соцсетях размещались видео, на которых студенты НТГСПИ (ф) РГППУ читали стихи и пели песни о войне, также зрителям были представлены выступления хореографического коллектива «Моя территория», театра-студии «Зеркало» и отрывки из спектакля Владимира Вейде и Василия Овсепьяна «Отряд 1874. Боль ушедшего века».

Директор музея Марина Агеева рассказала о его открытии в 1944 году, о первых произведениях в коллекции музея. Замдиректора по основной деятельности и развитию Надежда Гундырева поведала о первой выставке в истории музея «Урал-кузница оружия», затем предложив отправиться на другую выставку — «Грозно грянула война…».

На «Ночи музеев» жителям Нижнего Тагила представилась возможность взглянуть на работу реставраторов и познакомиться с некоторыми секретами этой профессии.

Также на площадках музея были размещены посты под названием «Народная экскурсия». Сотрудники музея предложили стать экскурсоводом заслуженного артиста России Владимира Вейде, заместителя декана факультета художественного образования НТГСПИ по воспитательной работе Алексея Миронова, журналиста Александра Мартиросова и многих других. Еще одна серия постов рассказывала о тагильских художниках-фронтовиках.

В 21.00 стартовала викторина о памятниках и мемориальных досках Нижнего Тагила, затем свой рассказ о предметах, связанных с войной, представил Павел Буторин. Закончилась «Ночь музеев» виртуальным вечером стихов, которые прочли Лариса Чехута и Владимир Вейде, а также концертом песен о войне от музыкантов Нижнего Тагила.

Музей истории и бронетехники УВЗ также не остался в стороне. В течение дня на странице во «ВКонтакте» сотрудники публиковали видео викторины, посвященной 100-летию Танкопрома. Кроме того, участники акции смогли принять участие в викторине «Ограбление века» об историях краж музейных экспонатов и в виртуальном пешеходном квесте — «Прогулки по Вагонке», найти потерянные произведения искусства. Также в рамках мероприятия прошел конкурс детских рисунков, а сотрудники музея провели экскурсию по музейным фондам.