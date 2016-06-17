Главные врачи медучреждений Нижнего Тагила записали клип о своей профессии (ВИДЕО)

Они записали музыкальный клип длиной три с половиной минуты, в котором рассказывают о своей работе, верности клятве и о профессиональных ценностях. Припевом и главной мыслью песни являются слова: «Кто, если не мы?».

После второй минуты (2:20) песня сменяется рифмованным речитативом.

С третьей минуты медики возвращаются к припеву и поют:

Кто, если не я? Кто, если не мы? Поздравить с праздником своих коллег должны…

В титрах указано, что клип был создан по заказу управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

Накануне с профессиональным праздником тагильских работников сферы здравоохранения поздравил мэр города.