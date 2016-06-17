Главные врачи медучреждений Нижнего Тагила записали клип о своей профессии (ВИДЕО)
17 июня 2016, 16:50Свободное времяПавел Щербина
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В музыкальном поздравлении друг друга и своих коллег приняли участие руководители городских медучреждений и их подчинённые.
Сюжеты: Нижний Тагил
Они записали музыкальный клип длиной три с половиной минуты, в котором рассказывают о своей работе, верности клятве и о профессиональных ценностях. Припевом и главной мыслью песни являются слова: «Кто, если не мы?».
После второй минуты (2:20) песня сменяется рифмованным речитативом.
Видео: Дарья Климова
С третьей минуты медики возвращаются к припеву и поют:
Кто, если не я? Кто, если не мы? Поздравить с праздником своих коллег должны…
В титрах указано, что клип был создан по заказу управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.
Накануне с профессиональным праздником тагильских работников сферы здравоохранения поздравил мэр города.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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