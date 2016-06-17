Тагильские врачи получили поздравления к своему профессиональному празднику – Дню медика (ФОТО)

День медика отмечают не только люди в белых халатах (врачи, медсестры), но и все, кто имеет отношение к этой сфере. Поздравления и пожелания прозвучали на торжественном собрании и от мэра города Нижнего Тагила.

В своем обращении Сергей Носов отметил особую роль работы медиков в жизни каждого тагильчанина. Он подчеркнул, что несмотря на технические достижения в области оснащения медучреждений, личность врача остается все такой же важной. Сергей Носов выразил надежду на то, что положительные изменения в городе, происходящие сейчас, приведут к тому, что в Тагиле появится еще больше специалистов в области медицины.

Мэр наградил Благодарственными письмами 18 сотрудников тагильских медучреждений, сообщила пресс-служба Администрации города. В ответ главврачи представили анонс гимна врачей Нижнего Тагила «Кто, если не мы». Диски с новой песней были подарены всем участникам торжественного собрания.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил

В церемонии по случаю профессионального праздника медиков приняли участие Валерий Суров, заместитель Главы города по социальной политике, Лия Мигунова, начальник социальных программ и семейной политики, врачи и медперсонал.