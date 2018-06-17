Английский журнал составил видеогид по Екатеринбургу к ЧМ-2018 (ВИДЕО)
17 июня, 10:30Свободное время
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Английский журнал подготовил видеогид по городам, которые принимают в этом году ЧМ-2018. В их числе и Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
На сайте журнала The Calvert Journal появился полутораминутный ролик о жизни Екатеринбурга. Также на сайте о Екатеринбурге говорится как о загадочном городе, расположенном на границе Европы и Азии.
Познакомьтесь с конструктивистской архитектурой и энергичной ночной жизнью Екатеринбурга написано на сайте издания.
Кадры видео показывают жизнь города как днем, так и ночью. Внимание в нем сосредоточено на молодежи.
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