Английский журнал составил видеогид по Екатеринбургу к ЧМ-2018 (ВИДЕО)

На сайте журнала The Calvert Journal появился полутораминутный ролик о жизни Екатеринбурга. Также на сайте о Екатеринбурге говорится как о загадочном городе, расположенном на границе Европы и Азии.

Познакомьтесь с конструктивистской архитектурой и энергичной ночной жизнью Екатеринбурга написано на сайте издания.

Кадры видео показывают жизнь города как днем, так и ночью. Внимание в нем сосредоточено на молодежи.