В Екатеринбурге отпраздновали Сабантуй

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В минувшие выходные в столице Урала отметили праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй, сообщает мэрия Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Торжественные мероприятия прошли в Центральном парке культуры и отдыха, в них приняли участие гости из Башкирии и Татарстана, жители Екатеринбурга, представители мэрии. Торжественная часть состоялась в 13.00, для гостей парк был открыт с самого утра.
Сегодняшний праздник традиционно объединил представителей множества самых разных национальностей, а я напомню, что в Екатеринбурге проживают представители более 160 национальностей,отметил глава города Александр Высокинский.
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Горожане и гости Екатеринбурга смогли познакомиться с культурой, бытом и традиционными угощениями татарской и башкирской республик на «национальном подворье», принять участие в конкурсах и народных забавах. Для отдыхающих выступили творческие коллективы.
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