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В Екатеринбурге отпраздновали Сабантуй
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге отпраздновали Сабантуй

Сегодня, 08:31Свободное времяФото: екатеринбург.рф
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