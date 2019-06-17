В Екатеринбурге отпраздновали Сабантуй

Торжественные мероприятия прошли в Центральном парке культуры и отдыха, в них приняли участие гости из Башкирии и Татарстана, жители Екатеринбурга, представители мэрии. Торжественная часть состоялась в 13.00, для гостей парк был открыт с самого утра.

Сегодняшний праздник традиционно объединил представителей множества самых разных национальностей, а я напомню, что в Екатеринбурге проживают представители более 160 национальностей,отметил глава города Александр Высокинский.