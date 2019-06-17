В Нижнем Тагиле появится веревочный экстрим-парк
Сегодня, 15:26Свободное времяФото: АН «Между строк»
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Спортивный объект планируют установить в парке «Народный» в Нижнем Тагиле уже этим летом, соответствующее заявление сделал мэр Владислав Пинаев во время пресс-тура по подготовке к 300-летию города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На деревьях или опорах в пойме реки Тагил появятся несколько веревочных трасс высотой до 15 метров. Строительством объекта займется компания «Эльф-парк» из Екатеринбурга. Организация имеет большой опыт строительства подобных объектов по всей России.
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Ранее глава города сообщал, что парк «Народный» обнесут забором, чтобы обезопасить его от вандалов.
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