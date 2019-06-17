В Свердловской области выпустили туристический каталог для паломников
Сегодня, 14:20Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Издание выпущено на английском и русском языках, включает в себя семь авторских маршрутов, сообщает правительство Свердловской области.
Маршруты каталога для паломников представлены не только для опытных путешественников, но и для новичков и любителей семейного отдыха. Маршруты проходят через Первоуральск, Алапаевск, Верхотурье, Екатеринбург, Полевской. Одним из наиболее интересных является сплав по реке Тура «К истокам Симеона», он не требует какой-либо особой подготовки и проходит по живописным местам, подойдет даже любителям спокойного отдыха. Другой вариант — сплав «Верхотурье-Меркушино», наоборот, требует спортивной подготовки и туристического опыта.
Каталог включает в себя не только карты с описанием маршрутов, но и сведения о монастырях, храмах и объектах размещения.
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