На дне карьера под Нижним Тагилом теперь можно сыграть на фортепиано

Дайверы рассказали, что инструмент уже не пригоден для игры в зале, однако он продолжит свою жизнь на дне карьера. Для того чтобы опустить фортепиано на дно, его поместили на деревянную платформу. Один из дайверов сыграл на нем, пока конструкция не погрузилась в воду.