На дне карьера под Нижним Тагилом теперь можно сыграть на фортепиано
Сегодня, 22:31Свободное времяФото: Скриншот видео Дайвинг клуба "Galiotis"
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Дайверы опустили на дно карьера Хургада под Нижним Тагилом фортепиано, рассказали в паблике дайвинг-клуба Galiotis.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дайверы рассказали, что инструмент уже не пригоден для игры в зале, однако он продолжит свою жизнь на дне карьера. Для того чтобы опустить фортепиано на дно, его поместили на деревянную платформу. Один из дайверов сыграл на нем, пока конструкция не погрузилась в воду.
Это было настолько фантастично и необычно, что даже не искушённые классической музыкой аплодировали стоя со всех берегов.
На дне карьера под Нижним Тагилом теперь можно сыграть на фортепианоВидео
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Видео: Дайвинг клуб "Galiotis"
Кроме того, представители клуба отметили, что фортепиано сделано из экологически чистых материалов и не навредит водоему.
Теперь каждый погружающийся в наших местах, сможет исполнить свою мелодию на 10 метровой глубине, пояснили в дайвинг-клубе.
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