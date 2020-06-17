В Нижнем Тагиле молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Твоя инициатива»
Сегодня, 21:33Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчан приглашают принять участие в конкурсе «Твоя инициатива», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для участия в конкурсе нужно прислать краткое описание проекта, он должен быть социально значим для города и иметь критерии эффективности. Также к описанию необходимо приложить смету. К конкурсу приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Победители получат суммы до 250 тысяч рублей на реализацию своих идей. Заявки принимаются до 31 июля в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики. Победителей определит конкурсная комиссия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей