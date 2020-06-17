В Нижнем Тагиле молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Твоя инициатива»

Для участия в конкурсе нужно прислать краткое описание проекта, он должен быть социально значим для города и иметь критерии эффективности. Также к описанию необходимо приложить смету. К конкурсу приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Победители получат суммы до 250 тысяч рублей на реализацию своих идей. Заявки принимаются до 31 июля в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики. Победителей определит конкурсная комиссия.