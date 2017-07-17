90 тысяч человек приняли участие в Крёстном ходе на Ганину Яму в Екатеринбурге (ФОТО)
17 июля 2017, 07:30Свободное время
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В ночь на понедельник в столице Урала прошел Крёстный ход в память о смерти императорской семьи. В мероприятии приняли участие около 90 тысяч человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Верующим от Храма-на-крови предстояло пройти 21 километр до Ганиной Ямы. В связи с этим в городе и на ЕКАД даже частично перекрывали дорожное движение, пишет 66.ru.
Перед началом шествия хор из 404 певчих исполнили гимн «Боже, Царя храни!».
В Крестном ходе приняла участие экс-прокурор Крыма и действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она, напомним, также организовала приём свердловчан.
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