Делегация студентов из Южной Кореи встретилась с тагильчанами в городской библиотеке (ФОТО)

Перед публикой выступили трое студентов, которые рассказали о своей стране, семье, институте, где они учатся. Также студенты рассказали о том, какие виды спорта у них популярны, о том, чем любят заниматься корейцы в свободное время. Интересно, что в Корее при рождении ребенку приписывают один год, а значит, официально, корейцы на год старше своего биологического возраста.