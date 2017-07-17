Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств получила премию губернатора Свердловской области (ФОТО)
17 июля 2017, 11:10Свободное время
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Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Агеева Марина Владимировна получила премию губернатора Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Премия им. О.Е. Клера присуждена директору «За значительный вклад в развитие музейного дела в Свердловской области». Марина Агеева работает в музее уже 40 лет, 27 из них – на должности директора. Она отмечена, как грамотный специалист, хороший управленец и организатор выставок. Она автор более 50-ти научных публикаций.
Помимо этого, Марина Агеева является заслуженным работником культуры.
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Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств
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