Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств получила премию губернатора Свердловской области (ФОТО)

Премия им. О.Е. Клера присуждена директору «За значительный вклад в развитие музейного дела в Свердловской области». Марина Агеева работает в музее уже 40 лет, 27 из них – на должности директора. Она отмечена, как грамотный специалист, хороший управленец и организатор выставок. Она автор более 50-ти научных публикаций.