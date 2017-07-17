Изделия из искусственного камня от компании ДНД Групп
Почему не стоить экономить на ремонте кухни или ванной? Чем хороши изделия из искусственного камня? Об своем опыте вам поведует Дмитрий Циз.
Всё знать невозможно. Но зная, как найти необходимое, будешь всегда с удовлетворением находить. Отыскав желанное, предстоит ещё и выбрать из ассортимента. А многие ли знают народную мудрость: «Дорого - да мило, дешёво - да гнило»?
Неправильный выбор – утрата настроения
Что-то похожее происходит с каждым человеком. Мне пришлось делать ремонт на кухне и ванной. Давно хотелось использовать изделия из пластмассы. Особенно привлекал белый цвет и более низкая цена.
Установили подоконник из ПВХ. Купили новый гарнитур из ламинированного ДСП. А через год на подоконнике появились вмятины и пробоины. От металлической посуды пошли сплошные царапины, и возникла шероховатость. Белый цвет изменился на серо – желтоватый. Крышка кухонного стола (рядом с мойкой) «вспухла» от напитавшейся влаги. Вот так и получилось: «Дешёво – да гнило».
Найти и выбрать
От коллег на работе услышал об изделиях из искусственного камня. Поискал в интернете информацию и наткнулся на https://dndgroup.com.ua/izdelia/mojki/.
Особенно впечатлили такие характеристики материала, как:
- сходство по текстуре с горными породами (гранит, мрамор и прочими минералами);
- монолитность и плотность препятствуют бактериальной и грибковой заражённости;
- многолетний срок эксплуатации;
- устойчивость к воздействию многих химических веществ;
- не выделяют вредных испарений;
- гармонично подбираются под дизайнерские варианты. Можно купить готовую продукцию или заказать по своим предпочтениям.
В компании ДНД Групп можно выбрать и купить следующие виды изделий из искусственного камня:
- лестничные ступени;
- поддон для душа;
- барную стойку;
- детали для декорирования комнат. Главное, что нашли мы, это столешницы, мойки и подоконники.
Они отличаются между собой по оттенкам, фактуре, размерам, что позволило подобрать, например, подоконник, столешницу и мойку в унисон с кухонным гарнитуром, натяжным потолком и наливным полом.
Проблему решили
Мы поняли, что композитные материалы обладают свойствами, мало уступающими натуральному камню. А по таким показателям, как радиоактивность, ударопрочность, вес, даже превосходят. Металл, дерево и пластик уступают изделиям из искусственного камня по большинству позиций.
Элементы и конструкции из композитных структур выделяются особым шармом. Помещения принимают вид изысканности и роскоши. Подчёркивается эстетичность интерьера. Мы ещё почувствовали практичность и функциональность приобретений.
Пусть второй ремонт (и обновление интерьера) обошёлся нам немного дороже, но огорчений, досады и сожалений нет. Уверены твёрдо в том, что покупка предметов из композитных компонентов, оправдается их многолетней службой. А их внешний вид будет каждый день очаровывать нас и наших гостей.