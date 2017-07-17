Изделия из искусственного камня от компании ДНД Групп

Всё знать невозможно. Но зная, как найти необходимое, будешь всегда с удовлетворением находить. Отыскав желанное, предстоит ещё и выбрать из ассортимента. А многие ли знают народную мудрость: «Дорого - да мило, дешёво - да гнило»?

Неправильный выбор – утрата настроения

Что-то похожее происходит с каждым человеком. Мне пришлось делать ремонт на кухне и ванной. Давно хотелось использовать изделия из пластмассы. Особенно привлекал белый цвет и более низкая цена.

Установили подоконник из ПВХ. Купили новый гарнитур из ламинированного ДСП. А через год на подоконнике появились вмятины и пробоины. От металлической посуды пошли сплошные царапины, и возникла шероховатость. Белый цвет изменился на серо – желтоватый. Крышка кухонного стола (рядом с мойкой) «вспухла» от напитавшейся влаги. Вот так и получилось: «Дешёво – да гнило».

Найти и выбрать

От коллег на работе услышал об изделиях из искусственного камня. Поискал в интернете информацию и наткнулся на https://dndgroup.com.ua/izdelia/mojki/.

Особенно впечатлили такие характеристики материала, как:

сходство по текстуре с горными породами (гранит, мрамор и прочими минералами);

монолитность и плотность препятствуют бактериальной и грибковой заражённости;

многолетний срок эксплуатации;

устойчивость к воздействию многих химических веществ;

не выделяют вредных испарений;

гармонично подбираются под дизайнерские варианты. Можно купить готовую продукцию или заказать по своим предпочтениям.

В компании ДНД Групп можно выбрать и купить следующие виды изделий из искусственного камня:

лестничные ступени;

поддон для душа;

барную стойку;

детали для декорирования комнат. Главное, что нашли мы, это столешницы, мойки и подоконники.

Они отличаются между собой по оттенкам, фактуре, размерам, что позволило подобрать, например, подоконник, столешницу и мойку в унисон с кухонным гарнитуром, натяжным потолком и наливным полом.

Проблему решили

Мы поняли, что композитные материалы обладают свойствами, мало уступающими натуральному камню. А по таким показателям, как радиоактивность, ударопрочность, вес, даже превосходят. Металл, дерево и пластик уступают изделиям из искусственного камня по большинству позиций.

Элементы и конструкции из композитных структур выделяются особым шармом. Помещения принимают вид изысканности и роскоши. Подчёркивается эстетичность интерьера. Мы ещё почувствовали практичность и функциональность приобретений.