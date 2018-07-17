100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге

После службы в екатеринбургском Храме-на-крови верующие прошли крестным ходом 21 км до Ганиной Ямы - это примерно 4-5 часов пути. Там в монастыре Царственных страстотерпцев Патриарх совершил богослужение.

Наверное, первый и самый важный урок, который мы сегодня должны вынести из трагедии столетней давности, – это то, что никакие посылы новой, счастливой жизни, никакие надежды на помощь извне, где якобы эту помощь способны оказать более образованные, продвинутые люди, не должны соблазнять наш народ. Мы должны помнить трагедию прошлого,сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По оценке сотрудников полиции, на мероприятии собрались более 100 тыс. человек. Многие из них приехали с разных уголков России и мира.

Видео Видео: Первый канал