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100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге

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