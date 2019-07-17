КНижный Тагил

Тагилкнига

Бывшая муниципальная сеть, которая теперь принадлежит предпринимателю. В 2018 году один из магазинов, на проспекте Ленина был закрыт, но оставшиеся три продолжают функционировать. Ассортимент разнообразен, вместе с книгами здесь торгуют канцтоварами и учебными пособиями, но узкие, нишевые предложения, вроде литературы на иностранном языке или коллекции комиксов, здесь, вряд ли, удастся найти.

Фото: pixabay.com

Читай город

Федеральная книжная сеть. Большие залы и большой выбор. Кроме того, заказать книгу или проверить её наличие в конкретном магазине можно через официальный сайт.

Фото: Mihanastasiya, wikipedia.org

Лабиринт

Ещё одна всероссийская сеть, но уже доставки, где книги выдают в запечатанных коробках, потому помещение представляет из себя скорее почтовое отделение. Заказы осуществляются через интернет-магазин, где представлен выбор на любой вкус — от графических романов до научной литературы. Помимо этого, магазин продаёт канцтовары, сувениры и настольные игры.

Фото: labirint.ru

Барбук

Букинистический магазин, который условно можно назвать «книжным секонд-хэндом». Учредители собирают книги у людей, которые их уже прочитали, и продают. Ещё при открытии самыми первыми на продажу пошла библиотека самих хозяев магазина. Этим объясняется низкая цена не превышающая 300 рублей. К тому же, это делает ассортимент разнообразным («что нашли, то и продаём»), но не структурированный. Планируется также, что на базе «Барбука» будет создан книжный клуб для, как сказали организаторы, «фанатиков чтения».

Фабрика Финтифлюшек

Магазин комиксов и манги, единственный представитель этой ниши в Нижнем Тагиле и местный разрушитель мифа «комиксы — это для детей». По словам управляющих, здесь фанаты аниме найдут себе и чтиво (от популярных классиков «Марвел» до «серьёзных» графических романов в стиле «Маус»), и подходящие сувениры — фигурки, значки, подвески, стикеры и элементы одежды. Здесь же проводятся тематические встречи.

Библиотеки

Кладезь литературы, где почти не придётся тратить деньги — только за годовой абонемент. В муниципальных вы, конечно, не найдёте самых свежих новинок или «манги», зато там обычно широко представлена классика, которую можно временно забрать и прочесть её дома. Впрочем, в чтении в библиотечных залах тоже есть свои плюсы. В Центральной библиотеке Нижнего Тагила, помимо прочего, проводятся выставки. К тому же, при пополнении ассортимента всё-таки нет-нет, да и попадётся что-нибудь действительно редкое.

Галерея «Народная»