Тагильские детсадовцы прошли обучение по пожарной безопасности

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В Нижнем Тагиле для воспитанников детских садов №41 и №135 объединения «Солнечный круг» был проведена беседа по правилам пожарной безопасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Беседу проводил специалист Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Методист показала ребятам учебные мультфильмы, в которых знакомые ребятам персонажи рассказали малышам о причинах пожаров.
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Также ребята в форме игры вспоминали телефоны экстренных служб, правильно вызывали пожарных, а также покидали место возгорания. Самым активным участникам профилактической игры были вручены подарки – раскраски на противопожарные темы.
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