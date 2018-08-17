Тагильские детсадовцы прошли обучение по пожарной безопасности

Беседу проводил специалист Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Методист показала ребятам учебные мультфильмы, в которых знакомые ребятам персонажи рассказали малышам о причинах пожаров.

Также ребята в форме игры вспоминали телефоны экстренных служб, правильно вызывали пожарных, а также покидали место возгорания. Самым активным участникам профилактической игры были вручены подарки – раскраски на противопожарные темы.