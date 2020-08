Астрологи рассказали каким знакам зодиака 18 августа нужно быть решительнее

Астрологи рассказали каким знакам следует проявить решительность и фантазию, чтобы не упустить свой шанс.

Овен Овнов ждёт благоприятный и легкий день. За что бы вы не взялись всё будет идти как по маслу. А отличное самочувствие и настроение еще больше придадут вам сил справляться с текущими делами. В отношениях с близкими завтра вам пригодится умение слушать. Телец День может сложиться не самым лучшим образом, если вы не начнете проявлять решительность. Будьте смелее, общайтесь с теми людьми, которые дают хорошие советы и поднимают вам настроение. Чтобы добиться успехов в трудовой деятельности придётся проделать большой труд, постарайтесь забыть про лень. Близнецы Возможно, в этот день решатся старые проблемы. Вы наконец найдете общий язык с людьми, с которыми раньше возникали споры и конфликты. Не распространяйтесь о своих планах на работе. В отношениях вас может ждать неприятный отказ, но крепко задумайтесь, скорее всего, вы требуете от партнера невозможного. Рак Не избегайте знакомств с новыми людьми и много трудитесь, тогда этот день сможет принести хорошие результаты. Вы найдете в себе черты, о которых раньше не подозревали. Карьера пойдет в гору. Вечером вы сможете легко найти время для полезных домашних дел, которые вечно откладывали. Лев Завтра у львов день будет напряженным и тяжелым. Всё будет валиться из рук. Постоянные мелкие неудачи будут преследовать до конца дня и раздражать. Не срывайтесь на коллег и близких. Единственное, что поможет хоть немного скрасить неудачи этого дня, это ваше чувство юмора и терпение к окружающим. Дева Трудное начало дня. Воздержитесь от важных деловых встреч и не занимайтесь крупными проектами на работе. Обращайте внимание даже на самые мелкие возможности, которые представятся вам в этот день. Будьте внимательны к своему близкому окружению, возможно, вечером одиноких дев ждёт романтическая встреча. Весы Завтра будет тяжелый день, но если будете мыслить позитивно, то вечером сможете с гордостью наблюдать результаты своего труда. Отличный шанс проявить свои деловые качества на работе. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредоточьтесь на делах. Вечером вам не захочется думать ни о ком, кроме себя. Постарайтесь никого этим не обидеть. Скорпион День заставит вас поволноваться. Вы будете болезненно переживать успехи коллег и свои неудачи. Раздражительность не оставит вас и в конце дня. Вы найдете кучу причин, чтобы выразить недовольство своей половинке. Если вы еще ее не встретили, то воздержитесь от активных действий и продолжайте присматриваться. Стрелец Постарайтесь выполнить в этот день те дела, которые раньше выполнить не получалось. Звёзды подсказывают, что это отличный день, чтобы решить старые вопросы. День будет очень загружен эмоционально, постарайтесь воспринимать всё менее остро и хорошо отдохнуть в конце дня. Козерог Завтра рассеянность может сыграть с вами плохую шутку. Отвлекаясь на личные дела, вы можете забыть о назначенных встречах или данных обещаниях. Будьте внимательны с вашим расписанием. Причиной проблем является недосып и усталость. Постарайтесь восполнить истощенный организм во время хорошего отдыха. Водолей В первой половине дня планы будут нарушены. От вас потребуется вся ваша сдержанность и внутренние усилия, чтобы удержаться на плаву. Появится много новых проблем, но активность, проявленная во второй половине дня, полностью компенсирует утренние неудачи. Благодаря вашим действиям могут появится новые деловые или дружеские связи. Рыбы Во вторник результаты вашего труда, наконец, будут оценены по заслугам. На вас обратят внимание. Возможны новые неожиданные знакомства во второй половине дня. Самый благоприятный день, чтобы собраться в кругу друзей или для встреч с противоположным полом.

