Новый экскурсионный маршрут появится в «Центре истории» в Екатеринбурге
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Экскурсионный маршрут «Екатеринбург – город столичный. История великих событий и граждан. 1723–2023 гг.» появился в столице Свердловской области. Открытие маршрута посвящено 85-летию Свердловской области и 300-летию Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
17 сентября в Центре истории «Опорный край державы» состоялось открытие нового экскурсионного маршрута, посвящённого предстоящему юбилею Екатеринбурга и 85-летию Свердловской области.
Посетители смогут проследить различные этапы развития столицы Урала при помощи четырёх больших карт города, где будет показано то, как менялся Екатеринбург на протяжении веков. 300 лет истории города можно пройти за 1 час экскурсионного времени.
Специально к появлению нового маршрута в Центре открыли и оборудовали дополнительный выставочный зал, сообщает «Областная газета». В дополнение к картам гости смогут познакомиться с уникальной коллекцией книг о Екатеринбурге, которая собиралась на протяжении нескольких десятков лет.
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