13 школьных баскетбольных команд боролись за попадание в финал тагильской Спартакиады

В течение недели на базе 30-ой и 71-ой школ Нижнего Тагила проходила борьба за звание сильнейшей баскетбольной команды среди образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие 13 школ города, до финала дошли только четыре.

Первой выбыла сборная школы №64, занявшая четвёртое место. Среди тройки оставшихся разгорелась борьба за первое место, которое досталось, в результате, команде из школы №30. В матче она выиграла у прошлогодних чемпионов Спартакиады – команды из Гимназии №18 со счётом 63:49. Третье место заняла школа №44, сообщает пресс-служба БК «Старый соболь».