13 школьных баскетбольных команд боролись за попадание в финал тагильской Спартакиады
Сегодня, 00:30Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Образовательные учреждения Ленинского района соревновались за звание сильнейшей баскетбольной команды. На кону была путёвка в финал городской Спартакиады.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение недели на базе 30-ой и 71-ой школ Нижнего Тагила проходила борьба за звание сильнейшей баскетбольной команды среди образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие 13 школ города, до финала дошли только четыре.
Первой выбыла сборная школы №64, занявшая четвёртое место. Среди тройки оставшихся разгорелась борьба за первое место, которое досталось, в результате, команде из школы №30. В матче она выиграла у прошлогодних чемпионов Спартакиады – команды из Гимназии №18 со счётом 63:49. Третье место заняла школа №44, сообщает пресс-служба БК «Старый соболь».
Победитель и призёры теперь будут представлять Ленинский район на финале городской Спартакиады, где будет определена лучшая школьная баскетбольная команда Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей