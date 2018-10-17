Лучший педагог-автолюбитель был выбран в Нижнем Тагиле

На площадке одной из автошкол в водительском мастерстве соревновались педагоги города.

Состязания проходило в три этапа: «Визитная карточка», «Знания правил дорожного движения» и «Автодром». По результатам всех трех испытаний третье место заняла Наталья Белокопытова – педагог МА ДОУ «Детство» детский сад №31, второе место заняла педагог ГДДЮТ Анна Галактионова.