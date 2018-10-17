Лучший педагог-автолюбитель был выбран в Нижнем Тагиле

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12 октября в Нижнем Тагиле прошел конкурс «Лучший педагог-автолюбитель 2018!».
Сюжеты: Нижний Тагил
На площадке одной из автошкол в водительском мастерстве соревновались педагоги города.
Состязания проходило в три этапа: «Визитная карточка», «Знания правил дорожного движения» и «Автодром». По результатам всех трех испытаний третье место заняла Наталья Белокопытова – педагог МА ДОУ «Детство» детский сад №31, второе место заняла педагог ГДДЮТ Анна Галактионова.
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Победителем конкурса стала Елена Долбилова из детского сада №66 МАДОУ «Радость». Елена не допустила ошибок, ни на теоретическом этапе, ни на практическом. Она была награждена спонсором мероприятия 30 литрами бензина, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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