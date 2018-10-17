Самые интересные факты о Египте

Практически все интересные факты о Египте связаны с его богатой историей и древней цивилизацией. О них стоит поговорить детальнее.

Малоизвестные факты о Египте История этой страны насчитывает около 40 веков. При этом археологи до сих пор не могут назвать точную дату зарождения египетской цивилизации. После окончания эпохи процветания Древнего Египта осталось немало памятников. Они смогли пережить все эти годы и дойти до нас в неплохом состоянии.

Страна возрастом в 40 веков – это уникальное место. Вполне естественно, что оно обросло легендами и поверьями. Есть даже люди, которые искренне верят, что пирамиды использовались для связи с инопланетянами, а древние фараоны не принадлежали к земным расам. На самом же деле, египетская цивилизация достигла высокого уровня развития, но была уничтожена, поэтому многие секреты так и остались не раскрытыми.

Туристу, который собирается в путешествие в Египет, стоит знать несколько малоизвестных фактов:

В пантеоне богов древних египтян – около 1400 особей. Среди них есть и мужские божества, и женские, и нечто с мужским и женским началом. В IV веке богатая культура поклонения египетским богам была уничтожена, а основной религией было христианство. В VI веке и оно было вытеснено мусульманами. Обе религии активно боролись с египетским язычеством, поэтому до наших времен дошли только некоторые данные. К счастью, археологи понемногу собирают древние египетские верования, исследуя гробницы и храмы.

Египет считается наиболее населенной страной во всем Ближнем Востоке. На его территории живет самое большое количество арабского населения на всей планете.

Климат этой страны очень сухой. Бо́льшая часть территорий – это пустыня. Из-за этого почти все египетское население живет всего лишь на 5 % территории страны. Практические все большие селения расположены неподалеку Нила. В 1971 году местные власти решили замахнуться на постройку легендарного проекта – Асуанской плотины, которая бы смогла контролировать и сдерживать воды Нила. Сооружение стало самой большой плотиной в мире, но нанесло огромный вред экологии. Вода с илом была основным источником питания фермерских земель. Из-за плотины она осталась в озере Насер, а фермерам пришлось покупать удобрения. Теперь каждый год для выращивания зерновых, овощей и фруктов им приходится использовать около миллиона тонн искусственных удобрений.

Мифы о Египте и интересные факты, которые их разрушают Египет – очень таинственная страна, которая часто фигурирует в рассказах псевдоученых и уфологов. О ней придумывают разные фантастические истории – от высадки инопланетян до странной цивилизации неземного происхождения. История страны обросла огромным количеством мифов, которые, кстати говоря, создавали даже известные ученые и мыслители. Но разрушаются они в два счета, если знать несколько фактов:

Мужчины в Египте носят белую одежду, а женщины – черную, потому что женщины считаются низшим классом. Действительно, отношение египетских арабов к женщинам очень сильно отличается от европейского. Хотя первые водительские права были выданы женщине именно в Египте, представительницы прекрасного пола до сих пор ходят в парандже и не снимают ее даже за рулем. Но черную одежду им приходится носить по одной прозаичной причине: в ней очень жарко и женщины быстрее возвращаются домой. Таким правилом мужчины контролируют пребывание своих жен вне дома. Древний Египет – страна постоянного праздника. Несмотря на все величие культуры и монументальность архитектурных памятников Древнего Египта, жизнь в нем сложно назвать праздничной. Подушки здесь набивали камнями, а не пухом. А Дни Рождения не праздновались. До праздности и гедонизма древних греков египтянам было далеко, но именно здесь был найден археологами самый старый в мире винный погреб. Великая пирамида Хеопса в Гизе – это единственное из семи древних чудес света, которое дожило до наших дней. Она до сих пор радует глаз туриста. Бытует мнение, что все пирамиды – это результат тяжелого труда рабов, которые гибли от голода и страданий. Строители пирамид действительно часто гибли. Но причинами смерти были несчастные случаи на стройке. К тому же использовался труд не рабов, а наемных рабочих, которые получали за свою работу полноценную зарплату. Миф о том, что жестокие египетские цари издевались над рабами, придумал древнегреческий историк Геродот. Статуи фараонов – это стройные люди неземной красоты. На самом же деле, большинство правителей Египта имели кожные заболевания, хлипкое здоровье и избыточный вес. Причин тому несколько – плохое питание, чрезмерное употребление алкоголя, генетические болезни из-за инцестов в семье.