Тагильчане смогут познакомиться с историей и культурой народа манси 20 октября
Сегодня, 08:00Свободное время
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Жители Нижнего Тагила, желающие узнать об истории такого народа населяющего Свердловскую области, как манси, приглашаются 20 октября в Музей природы и охраны окружающей среды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 14:00 20 октября в Музее природы пройдёт лекция ««Неизвестные известные манси». На ней слушатели смогут узнать о происхождении, исторической судьбе и вкладе этого немногочисленного народа в историю России, а также о мировоззрении и мировосприятии коренного населения Урала.
Лекцию прочитает Устинова Елена Александровна, кандидат исторических наук, зав. отделом «Искусство Урала» Нижнетагильского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Проведение лекции приурочено к выставке «Манси», потому каждый пришедший сможет познакомиться с реальными предметами культуры и быта этого народа. Вход на мероприятие свободный.
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