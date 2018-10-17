Тагильчане смогут познакомиться с историей и культурой народа манси 20 октября

В 14:00 20 октября в Музее природы пройдёт лекция ««Неизвестные известные манси». На ней слушатели смогут узнать о происхождении, исторической судьбе и вкладе этого немногочисленного народа в историю России, а также о мировоззрении и мировосприятии коренного населения Урала.