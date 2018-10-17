«ВКонтакте» запускает грантовую программу поддержки предпринимателей из регионов
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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает программу #яделаюбизнес, в которой смогут принять участие предприниматели из населенных пунктов, в которых проживает менее 500 000 человек.
Курс, рассчитанный на два месяца, поможет предпринимателям из регионов вывести бизнес на новый уровень. Участники будут проходить обучение он-лайн, после чего им необходимо будет разработать стратегию для своего нового бизнеса. Педагогами выступят представители бизнеса и медиа-персоны. Авторы лучших стратегий получат гранты и смогут заняться продвижением бизнеса «ВКонтакте».
Победители первого этапа разделят 1 350 000 рублей. Всего программа #яделаюбизнес пройдет в три этапа, победители которых получат 4 050 000 рублей. Заявки принимаются до 1 ноября в сообществе «ВКонтакте для бизнеса», сообщает пресс-служба социальной сети.
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