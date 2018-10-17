«ВКонтакте» запускает грантовую программу поддержки предпринимателей из регионов

Курс, рассчитанный на два месяца, поможет предпринимателям из регионов вывести бизнес на новый уровень. Участники будут проходить обучение он-лайн, после чего им необходимо будет разработать стратегию для своего нового бизнеса. Педагогами выступят представители бизнеса и медиа-персоны. Авторы лучших стратегий получат гранты и смогут заняться продвижением бизнеса «ВКонтакте».