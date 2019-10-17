В Екатеринбурге Первый канал снимет фильм об экипаже «Уральских авиалиний»

Съемочная группа уже прилетела в Екатеринбург. Автор поста рассказала, что пилоты, которым присвоили звание Героев России, очень скромные, и сейчас командир экипажа Дамир Юсупов перестал представлять пассажирам. Женщина также отмечает, что пилоты устали от свалившейся на них славы. Однако телевизионщики хотят снять фильм о профессионализме экипажа.