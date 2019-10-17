В Екатеринбурге Первый канал снимет фильм об экипаже «Уральских авиалиний»
Сегодня, 10:18Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала Первый канал снимет фильм об экипаже «Уральских авиалиний», посадившем самолет на кукурузном поле, написала в Facebook жительница Екатеринбурга со ссылкой на собеседника из съемочной группы.
Сюжеты: Екатеринбург
Съемочная группа уже прилетела в Екатеринбург. Автор поста рассказала, что пилоты, которым присвоили звание Героев России, очень скромные, и сейчас командир экипажа Дамир Юсупов перестал представлять пассажирам. Женщина также отмечает, что пилоты устали от свалившейся на них славы. Однако телевизионщики хотят снять фильм о профессионализме экипажа.
Напомним, самолет A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил посадку через несколько минут после взлета. Судно столкнулось с птицами и произошло возгорание двигателя, самолет пришлось посадить на кукурузное поле. Благодаря слаженным действиям экипажа, никто из пассажиров не пострадал.
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