Команда сотрудников администрации ГГО заняла втрое место на турнире по шашкам
Сегодня, 12:45Свободное времяФото: Официального сайта администрации ГГО
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Команда Горноуральского городского округа заняла второе место на турнире по шашкам среди сотрудников администраций МО Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.
Сюжеты: Пригород
Турнир по шашкам проходил 16 ноября в шахматно-шашечном центре Нижнего Тагила. В состязании приняли участие четыре команды из муниципалитетов области: ГГО, ЗАТО Свободный, Нижней Салды и Кушвинского ГО.
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Спортсмены из ГГО в командном зачете стали вторыми, уступив 0,5 очков команде ГО Нижняя Салда, на третьем месте оказалась команда из Кушвы.
По информации Официального сайта администрации ГГО, в личном зачете на первой и второй доске лучшими стали Дмитрий Летников Вадим Хватаев из ГГО, на третьей – Евгения Зарипова из Кушвинский ГО, на четвертой – спортсменка из ГО Нижняя Салда Наталья Ковзалина.
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