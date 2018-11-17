Команда сотрудников администрации ГГО заняла втрое место на турнире по шашкам

Турнир по шашкам проходил 16 ноября в шахматно-шашечном центре Нижнего Тагила. В состязании приняли участие четыре команды из муниципалитетов области: ГГО, ЗАТО Свободный, Нижней Салды и Кушвинского ГО.

Спортсмены из ГГО в командном зачете стали вторыми, уступив 0,5 очков команде ГО Нижняя Салда, на третьем месте оказалась команда из Кушвы.