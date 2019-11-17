Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Леониды
Сегодня, 15:34Свободное времяФото: Московский планетарий
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В ночь на 18 ноября в Свердловской области можно будет наблюдать звездопад Леониды, сообщают в Московском планетарии.
Метеорный поток длится с 6 по 30 ноября и достигнет пика в 02:00 18 ноября. В это время ожидается до 15 метеоров в час. Отмечается, что Леониды – это метеорный поток, который образовался из остатков кометы Темпеля – Туттля. Он известен около 3800 лет и назван по имени созвездия Лев.
Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, рассказали в планетарии.
Однако специалисты отмечают, что убывающая Луна может помешать увидеть метеорный поток. В следующий раз его можно будет наблюдать лишь в 2031 году.
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