Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Леониды

Метеорный поток длится с 6 по 30 ноября и достигнет пика в 02:00 18 ноября. В это время ожидается до 15 метеоров в час. Отмечается, что Леониды – это метеорный поток, который образовался из остатков кометы Темпеля – Туттля. Он известен около 3800 лет и назван по имени созвездия Лев.

Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, рассказали в планетарии.